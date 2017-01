Klokkenluider Snowden mag nog aantal jaar in Rusland blijven

Klokkenluider Edward Snowden heeft te horen gekregen dat hij nog een aantal jaar in Rusland kan blijven. Dat heeft een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd.

,,Snowdens toestemming om in Rusland te verblijven is net verlengd met een aantal jaar'', liet de Russische woordvoerster Maria Zacharova via Facebook weten.

De Verenigde Staten willen de voormalig medewerker van de inlichtingendienst CIA en de veiligheidsdienst NSA die in 2013 documenten over de Amerikaanse spionage lekte, nog altijd berechten.

Snowden heeft volgens website Politico clementie aangevraagd bij de Amerikaanse president Barack Obama. Hij zou er zou er stiekem op hopen dat Obama in zijn laatste weken als president hem alsnog wil vergeven voor zijn openbaringen, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. De Amerikaanse ex-militair en WikiLeaks-klokkenluider Chelsea Manning heeft gister wél te horen gekregen clementie te ontvangen en te worden vrijgelaten uit de gevangenis.

Onthullingen

De voormalige NSA-contractant klapte in de zomer van 2013 uit de school over een gigantisch afluisterprogramma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Door de onthullingen moest Snowden vluchten en belandde hij uiteindelijk in Rusland. Zijn toekomst is door de ontwikkelingen in zijn thuisland behoorlijk onzeker geworden.