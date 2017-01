Klopjacht schutter nachtclub Istanboel nog in volle gang

Video Agenten Myanmar opgepakt na video mishandeling Ro­hin­gya-mos­lims

9:25 Nadat in een filmpje te zien is hoe politieagenten meerdere Rohingya-moslims mishandelen, zijn in Myanmar minstens vier politieagenten aangehouden. In de video is onder meer te zien hoe twee mannen door agenten tegen hun hoofd worden geschopt. Het filmpje werd begin november opgenomen door een agent en kwam pas dit weekend terecht op sociale media.