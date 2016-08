Koenders kritisch over nasleep Turkse coup

Volgens Koenders moeten er grenzen zijn aan hoe ver het Turkse optreden kan gaan. ,,Het is begrijpelijk dat Turkije maatregelen neemt tegen coupplegers, maar dit mag nooit reden zijn om de beginselen van de rechtsstaat en de democratie overboord te gooien'', aldus de bewindsman. Het mogelijk opnieuw invoeren van de doodstraf is volgens Koenders onbespreekbaar als Turkije lid wil worden van de EU.



Op Nederlandse bodem

Ook heeft hij zijn zorgen overgebracht over de opgelopen spanningen in Nederland tussen aanhangers van de Gülen-beweging en Erdogan supporters. ,,Geweld en intimidatie, tegen wie dan ook, zijn op Nederlandse bodem onacceptabel'', aldus Koenders. ,,Wat er in de Nederlandse samenleving gebeurt is een zaak voor Nederland, waar buitenlandse regeringen niets over te zeggen hebben."



Vorige week werd al aangekondigd dat een van de onderwerpen op Koenders' agenda de brief van de Turkse consul-generaal in Rotterdam zou zijn. Die schreef in juli aan een aantal burgemeesters in de regio Rotterdam hoe zij moesten omgaan met demonstraties van tegenstanders van de Turkse regering.



De Turkse inmenging werd zaterdagavond al op het hoogste niveau besproken toen premier Mark Rutte belde met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Rutte vertelde Erdogan dat ons land geen Turkse bemoeienis met onze binnenlandse aangelegenheden tolereert. De premier vroeg de Turkse president ook hulp om dat te voorkomen.



Syrië

Koenders heeft vandaag ook de Turkse militaire acties in Syrië aangekaart. De Turken willen in het grensgebied bij de stad Jarablus niet alleen Islamitische Staat verdrijven, maar ook de Koerden die tegen de terreurgroep vechten. ,,Het lijkt mij van belang om juist nu alle groepen te betrekken bij het vredesoverleg'', aldus Koenders.



Koenders stelde vorige maand nog voor om de Europese subsidies aan Turkije te korten als het land zich niet gedraagt zoals een rechtsstaat behoort te doen.