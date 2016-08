Koerdische milities trekken zich na Turkse dreiging terug achter Eufraat

Voor Washington was het een probleem dat twee Amerikaanse bondgenoten in het Syrische conflict - NAVO-lid Turkije en de Koerden - met elkaar in conflict waren gekomen. Turkije is de afgelopen dagen het noorden van Syrië binnengevallen, om naar eigen zeggen terreurgroep IS te bestrijden, maar vermoedelijk wil het land ook verhinderen dat er een volledige Koerdische beheersing van de Syrische grenszone met Turkije ontstaat.



Ankara had de YPG met verdere bombardementen bedreigd als die zich niet naar de andere kant van de Eufraat zou terugtrekken. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie, Ash Carter, gebeurt dit inmiddels. Eerder hadden de Amerikanen maandag de Turken en Koerden opgeroepen onderlingen gevechten in Noord-Syrië te staken omdat de gezamenlijke vijand IS aangepakt moet worden. 'We begrijpen dat ze historisch van elkaar verschillen maar de Amerikaanse belangen zijn heel duidelijk', aldus Carter: het verslaan van IS. 'Laten we onze prioriteiten helder houden.'