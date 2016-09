'Komst twee derde geplande asielzoekerscentra onzeker'

De afgelopen maanden zijn veel minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan vorig jaar en dan was verwacht. Volgens het onderzoek zijn bijna 40 procent van de bedden in de opvang leeg. Toch worden er nog steeds nieuwe asielzoekerscentra gebouwd. De komende negen maanden zouden nog veertig nieuwe locaties worden geopend, goed voor ongeveer 20.000 bedden. Vandaag overleggen gemeenten, provincies, het COA en het kabinet of dat nog langer nodig is.



Moeite

Sommige bestuurders zijn geïrriteerd dat een azc niet meer nodig is. Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum vindt dat hij dat, na alle moeite die is gedaan, moeilijk kan uitleggen aan zijn bewoners. ,,Naar onze stellige overtuiging haalt u met dit besluit de bodem weg onder het vertrouwen in het lokale bestuur", schrijft hij in een brief aan het COA.



In twaalf gemeenten komt er ondanks een lage instroom wel gewoon een centrum of is de bouw daarvan al begonnen of afgerond. Gemeentes als Amsterdam en Utrecht hebben van het COA een harde toezegging gekregen, de rest van de gemeentes wacht het overleg van vandaag af. Er wordt niet verwacht dat er al direct beslissingen worden genomen.