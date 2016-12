Koppel laat zoontje als straf 15 uur in pyjama op ijskoud balkon staan

De hulpdiensten kregen maandagavond uur een telefoontje omdat een kind in Sint-Joost-ten-Node het bewustzijn had verloren op een balkon. De ambulancemedewerkers troffen een 6-jarige jongen aan in zijn ­pyjama, bewusteloos en onderkoeld. Van 05.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds had hij buiten moeten staan, als straf omdat hij zelf eten had gezocht in de keuken. De temperaturen zakten in de loop van de avond tot drie graden Celsius.



De jongen vertoonde duidelijke ­tekenen van zware ondervoeding en mishandeling. Dat stelden de hulpverleners ook bij zijn tweelingzusje vast. De kinderen werden meteen naar het ziekenhuis gebracht. De onderkoelde jongen is nog steeds in kritieke toestand, zijn zusje is er iets beter aan toe maar wordt ook nog steeds verzorgd.