Koppel sterft hand in hand in ziekenhuisbed na 64 jaar huwelijk

Dat schrijft The Washington Post . Enkele dagen geleden stond een gezonde Dolores nog samen met haar twee kinderen te waken bij zijn ziekenhuisbed. Trent sukkelde met zijn nieren en de dialyse had zijn hart doen verzwakken. Er zat niets anders op dan hem over te brengen naar de intensive care. Daar begon Dolores last te krijgen van hoofdpijn en braakneigingen. Het verdict -een aneurysma, met mogelijk een hersenbloeding tot gevolg- klonk bikkelhard. Ze werd meteen aan de beademingsmachine gelegd, het ziekenhuispersoneel kreeg toestemming om hen in dezelfde kamer te leggen. Op 9 december om 21.10 uur stopte Dolores uiteindelijk met ademen.

Kushandje

Zoon Eddie fluisterde zijn vader in de oren dat zijn geliefde vrouw overleden was. De tachtiger wierp haar nog een kushandje toe, vijf uur later zou ook hij sterven.



,,Hij kon het niet aan dat ze er niet meer was. We hebben hem die laatste uren zien aftakelen", vertelt dochter Sheryl. ,,Hij is letterlijk gestorven aan een gebroken hart. In geen miljoen jaar had ik gedacht dat ze allebei in dit ziekenhuis het leven zouden laten."