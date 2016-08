Koppel trouwt tussen puin van aardbeving Italië

Ramon en Martina Adazzi hadden de bruiloft meer dan een jaar voorbereid, maar in de week voor hun grote dag werd de plek waar het moest gebeuren opgeschrikt door de verwoestende aardschok met een kracht van 6.2 op de schaal van Richter. Acquasanta Terme is een van de bergdorpjes die zwaar beschadigd raakten. Huizen stortten in en ook de kerk liep schade op.



De priester verbood om de trouwpartij in de kerk te laten doorgaan, maar voor Ramon was een plechtigheid in een ander dorp uitgesloten. ,,Ik hou van de gemeente en van de mensen, dus waarom zou ik ergens anders trouwen?" zegt de bruidegom tegen CNN. ,,Ik wilde mijn bruiloft in Acquasanta Terme vieren, zo konden de inwoners een dag aan iets anders denken."



Zo geschiedde. Het stel beloofde elkaar geen eeuwige trouw in de kerk, maar wel in openlucht vlak bij het gebouw, omringd door tientallen vrienden en familie. Tussen de naschokken door. ,,Natuurlijk was ik bezorgd en nerveus, maar uiteindelijk is alles goed verlopen", getuigt Martina over haar bijzondere huwelijk.