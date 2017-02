'Kopstuk al-Qaeda gedood in Afghanistan'

Dat meldde de NDS vandaag. Qari Saifullah Akhtar had de leiding over 30.000 Pakistaanse strijders tot het einde van het bewind van de Taliban in Afghanistan in 2001.



Akhtar werd eerder meerdere keren opgepakt in Pakistan, maar weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Hij zou betrokken zijn geweest bij een dubbele zelfmoordaanslag in 2007 op oud-premier Benazir Bhutto. Zij overleefde de aanslag, maar 139 mensen kwamen om. Twee maanden later tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Rawalpindi kwam Bhutto alsnog om het leven door een bomaanslag.