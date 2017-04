Korea-strategie VS: inzetten op dialoog, maar militaire oplossing achter de hand

'De Verenigde Staten streven naar stabiliteit en vreedzame denuclearisatie. We blijven bereid te onderhandelen voor dat doel. Maar we zijn ook bereid om onszelf en onze bondgenoten te verdedigen', zo luidde de gezamenlijke verklaring van de minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, de minister van Defensie Jim Mattis en de directeur van de Nationale Veiligheidsdienst Dan Coats.



'Eerdere inspanningen om de onwettelijke wapenprogramma's en ballistische tests van Noord-Korea een halt toe te roepen, zijn mislukt. Met elke provocatie, zet Noord-Korea de stabiliteit in Noordoost-Azië op het spel, en groeit de dreiging tegen onze bondgenoten en de VS', aldus de drie hoge verantwoordelijken. 'We sporen de internationale gemeenschap aan om de druk op Noord-Korea te verhogen en het regime ervan te overtuigen terug te keren naar het pad van de dialoog.'



Terrorisme-lijst

Volgens een hoge verantwoordelijke in het Witte Huis bekijken de VS bovendien de mogelijkheid om Noord-Korea opnieuw op de lijst van staten te zetten die het terrorisme ondersteunen. Pyongyang stond eerder al op die lijst, maar werd er in 2008 door ex-president George W. Bush weer afgehaald. Landen die op die lijst staan, zoals Iran, Syrië en Soedan, krijgen Amerikaanse sancties opgelegd. Het gaat dan onder meer over financiële en handelsbeperkingen.