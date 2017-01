Kranige Française (95) is wonder op de tennisbaan

Daar zal de 'éminence grise' van de tenniswereld in La Jolla (San Diego) deelnemen aan een toernooi in de categorie 90+. De kranige Française is altijd verknocht geweest aan haar tennisracket, op een jaar of zeven na. In de jaren '60 was ze namelijk werkzaam op de luchthaven Parijs-Orly. Haar (tennis)tijd was toen schaars.