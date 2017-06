Kruistocht tegen de kerncentrale

Alles moest wijken voor zijn protestactie 'Stop Tihange'. Nu zit Rob Hoenen (55) doodop in zijn rolstoel. Hij kampt al zijn halve leven met gewrichtsproblemen en die verergeren in drukke tijden. ,,Ik heb slapeloze nachten van de pijn'', vertelt de activist in zijn woning in Eijsden. Hoenen voert een ware kruistocht tegen Tihange. Hij heeft het niet op nucleaire energie en al helemaal niet op die rammelende kerncentrale enkele tientallen kilometers verderop. Problemen met de veiligheid. Verouderde reactoren vol haarscheurtjes. Het risico op een kernramp. ,,Nota bene de nucleaire toezichthouder in België zelf zegt dat de veiligheidscultuur in Tihange niet deugt. Dan denk ik: zet die reactors uit en er komt geen ramp. Zo simpel is het.'' In de hoop sluiting af te dwingen, vormen morgen zeker 30.000 demonstranten een menselijke ketting van Aken, via Maastricht naar kerncentrale Tihange, bij Luik. Hoenen kan het zelf nauwelijks geloven. Toen hij zijn verzet begon, haalde iedereen zijn schouders op. ,,Zelfs politici wisten niet dat hier vlakbij een kerncentrale staat. Toen ik het vertelde zeiden ze: 'Maak de mensen nou niet ongerust'.''

Zenuwachtig

,,Maar wij zijn de dupe als het daar misgaat'', gaat hij verder. ,,De wind komt meestal uit het zuidwesten, recht door het Maasdal. Binnen een half uur is die straling hier. Plus al die mensen die Luik ontvluchten. Ik hoef niet eens meer te proberen om op de A2 te komen. Binnen blijven heeft weinig zin. Een deel van de straling komt dwars door de muur. Het maakt me ontzettend zenuwachtig.''



De kans op een kernramp is volgens allerlei onderzoeken en berekeningen klein. Toch ging het in de afgelopen veertig jaar al drie keer gruwelijk mis: Harrisburg, Tsjernobyl, Fukushima. ,,Hoe kun je mensen met droge ogen blijven verkopen dat kernenergie veilig is?'' vraagt Hoenen zich af. ,,Dan sluit je de ogen voor alle rampen die al zijn gebeurd. Ik wil dat mijn overheid haar burgers beschermt. Ik denk weleens: ik wou dat we die kerncentrale konden oppakken en in Den Haag konden neerzetten. Wedden dat ze zich dan zorgen gaan maken?''



Het verzet groeit, merkt Hoenen. Tegen Tihange maar ook tegen de andere Belgische kerncentrale, in Doel. ,,Het gaat allemaal niet zo snel als ik zou willen, maar toch. Burgemeesters krabben zich achter de oren en vragen zich af: zijn we eigenlijk wel op een ramp voorbereid? Oude rotten uit de antikernenergiebeweging roepen: yes, we kunnen weer! Kamerleden dienen moties in. Daar put ik motivatie uit.''



Los van zijn strijd tegen Tihange keert Hoenen zich met zijn Milieu front Eijsden tegen fijnstof, nachtvluchten, giftreinen op het spoor en de ovens van de cementfabriek even verderop 'waar alles wordt verbrand wat God verboden heeft'. ,,Ik heb ze aan hoor, die geitenwollen sokken'', grinnikt Hoenen. ,,Ik wil misstanden aanpakken, heb een bloedhekel aan onrechtvaardigheid. Waaraan het ligt? De genen, opvoeding, wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik ben een voorvechter van het milieu. Zo wil ik later ook herinnerd worden.''



Loenen wijst naar de andere kant van de huiskamer. ,,Ik ga niet de hele dag in die aangepaste stoel daar liggen. Met het actievoeren kan ik iets terugdoen voor de maatschappij.''