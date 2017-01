Laatste twee toestellen uit Gambia geland, stagiaire Nienke blijft achter

Nog niet alle Nederlanders konden vandaag naar huis. Eén van de passagiers die in Gambia is achtergebleven is Nienke Roubus (19) uit Woubrugge. Ze loopt sinds begin november stage in het Lamin Health Center en zou daar nog een week blijven. Maar vanmorgen kreeg ze via de pers en haar ouders te horen dat alle Nederlanders voor middernacht weg moesten zijn vanwege de verwachte onrust. ,,Pak je koffer maar'', hadden haar ouders gezegd.



Zo gezegd, zo gedaan. Maar Nienke had halverwege de middag nog steeds niets gehoord van Corendon, waarbij ze haar tickets had geboekt. Bezorgd belde haar vader naar de reisorganisatie om te vragen wat de stand van zaken was. Hij kreeg te horen dat er in de vliegtuigen vandaag geen plaats meer was voor zijn dochter, maar ze kan zaterdag mee in het enige Corendontoestel dat tot en met 1 februari zal vliegen.



De stagiaire vindt het maar een vreemde situatie. ,,Ik heb niks gemerkt van de onrust, heb nog geen enkele demonstratie gezien'', zegt ze. ,,Natuurlijk wist ik dat er een nieuwe president was gekozen. En ik wist ook wat er speelde, dus ik zag het aangescherpte reisadvies deels wel aankomen. Maar het is toch apart om opeens eerder naar huis te moeten.''