Laatste wens Filip (7) gaat in vervulling: in zelfde kist als moeder begraven

De doodzieke 7-jarige Filip Kwasny, die als laatste wens had om in de kist van zijn moeder begraven te worden, is overleden. Het Britse jongetje leed aan leukemie en had over zijn hele lichaam uitzaaiingen. Vorig jaar concludeerden de dokters dat ze Filip niet meer konden helpen. Vader Piotr heeft met een crowdfunding genoeg geld ingezameld om zijn zoons laatste wens in vervulling te laten gaan.

Filips moeder overleed in 2011 als gevolg van een kwaadaardige tumor. Het jongetje hoopte dat als hij bij zijn moeder in de kist zou liggen, zij voor hem in de hemel zal zorgen.

,,Hij zegt dat ik zijn engel ben die hier op hem let'', vertelde zijn vader Piotr Kwasny eerder aan The Daily Mail. ,,Zijn moeder zal mijn taak overnemen zodra hij in de hemel is. Ik weet niet hoeveel hij zich nog van haar herinnert. Hij was amper twee jaar toen ze overleed, maar hij heeft in zijn goede periode wel haar graf bezocht en zo met haar gepraat."

Volledig scherm Filip in het ziekenhuis © RV

Noodlot

Het noodlot sloeg zes jaar geleden voor het eerst toe. ,,Mijn vrouw had een groot gezwel in haar nek, maar we wisten eerst niet wat dat was", vertelt Piotr. ,,Op een dag is ze op straat flauwgevallen. Dokters voerden een spoedoperatie uit, maar het bleek te laat. De kanker had zich al over haar hele lichaam verspreid. Ze woog nog amper twintig kilo toen ze de strijd opgaf."

Niet veel later volgde er een nieuwe klap: bij de toen 2-jarige Filip werd neurofibromatose vastgesteld, een erfelijke aandoening waarbij (goedaardige) gezwellen rondom de zenuwen ontstaan. ,,Hij had donkerbruine vlekken op zijn gezicht en zijn lichaam. De dokters in Polen dachten dat het met een crème vanzelf zou weggaan, maar nadat we naar Engeland waren verhuisd lieten we nieuwe tests uitvoeren. Toen kwam de harde waarheid aan het licht."

Filip leek eerst nog te herstellen, maar in september ging zijn toestand weer achteruit. De kleine jongen bleek leukemie te hebben waar hij niet meer van zou genezen.

Volledig scherm Piotr en zijn overleden vrouw Agnieszka Kwasny © RV

Crowdfundactie

Filips vader Piotr zette een crowdfundactie op om de wens van zijn zoon te kunnen vervullen. Het opgraven van de kist en samenbrengen van de twee lichamen kost namelijk 7500 euro, geld dat Piotr niet makkelijk kon opbrengen omdat hij geen baan heeft en arbeidsongeschikt is.

De moeder van Filip ligt in Polen begraven. ,,Ik zal de enige zijn die met hem zal kunnen meereizen. Zijn stiefmoeder en broers en zussen blijven thuis, ik heb de financiële middelen niet om hun reis te betalen. Het is een zeer stressvolle periode voor ons. Ik had nooit gedacht dat ik mijn eigen kind zou moeten begraven. Zoiets zou nooit mogen gebeuren."