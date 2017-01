Labiele schutter Florida mocht wapen behouden van politie

IJzige kou overvalt zuiden van Duitsland

7 januari De koudste plek van Europa is het noorden van Lapland, waar de temperatuur 's nachts zakt tot rond de min 40 graden. maar ook in Midden-Europa was het afgelopen nacht bitter koud. In twee plaatsen in de Duitse deelstaat Beieren zakte het kwik in de nacht van vrijdag op zaterdag tot min 26 graden Celsius.