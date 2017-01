Lady Di 20 jaar na haar dood geëerd met standbeeld

Het beeld krijgt een plek op het landgoed van Kensington Palace, waar de prinses woonde, zo meldt de BBC.



,,Er is twintig jaar verstreken sinds het overlijden van onze moeder en het moment is aangebroken om haar positieve impact in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de wereld te erkennen met een permanent standbeeld'', lieten de prinsen weten in een verklaring.



,,Onze moeder heeft zoveel mensen geraakt. We hopen dat het standbeeld al wie Kensington Palace bezoekt zal helpen om na te denken over haar leven en nalatenschap.



Koningin Elizabeth heeft laten weten dat ze het plan van haar kleinzoons steunt.