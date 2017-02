Lagerhuis geeft May het groene licht voor in gang zetten Brexit

Enorme stijging straling rondom Fukushima

18:12 Bijna zes jaar na de kernramp in Fukushima is de hoeveelheid straling plotseling fors gestegen. De oorzaak is mogelijk een lek. De hoge dosering straling maakt het moeilijker om de fabrieken te ontmantelen en het gebied uiteindelijk weer bewoonbaar te maken.