Le Pen stopt tijdelijk als leider van de partij Front National

Marine Le Pen zei op televisie dat zij de presidentskandidaat wil zijn 'van alle Fransen' en niet alleen van de vaste aanhangers van het Front National. Die keuze is een strategische. Voor een meerderheid van de Fransen heeft de partij nog altijd een slechte en extremistische reputatie. Door nu haar voorzitterschap even op te schorten wil ze de indruk wekken afstand te nemen van de partij.

Standpunten

De Franse politica vertelde in het verleden al eens dat ze niet als lid van haar partij meedoet aan het presidentschap, maar haar eigen standpunten heeft. Tijdens de verkiezingscampagne van Le Pen was de naam van het Front National al nergens meer te zien. Op posters en in zalen prijkte alleen nog de naam 'Marine'. Nu gaat de presidentskandidate nog een stap verder door expliciet afstand te nemen van de partij, in de hoop twijfelende kiezers over de streep te trekken.