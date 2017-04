Le Pen zou voor 5 miljoen hebben gefraudeerd

Le Pens partij, het Front National (FN), wordt ervan verdacht jarenlang ‘spookassistenten’ in dienst te hebben gehad. Op papier werkten ze voor europarlementariërs van het FN en werden ze betaald door het Europees Parlement. Maar in werkelijkheid werkten ze helemaal niet in Brussel maar voor de partij zelf, in Frankrijk, is de verdenking.

Er loopt al langere tijd onderzoek naar de beschuldigingen. Le Pen, die europarlementariër is, is al gekort op haar salaris, als strafmaatregel. Tot op heden werd haar partij ervan verdacht in Brussel voor bijna 2 miljoen te hebben gefraudeerd met ‘spookbanen’.

Nieuwe informatie

De corruptie zou nu gaan om een bedrag van 4.978.122 euro, na de ontdekking van ‘nieuwe informatie’. Vorige maand werd huiszoeking verricht op het hoofdkantoor van het Front National, aan de rand van Parijs. Volgens Franse onderzoekers zou de partij maar liefst 20 Europese assistenten illegaal op de loonlijst hebben gehad.

Le Pen heeft altijd ontkend dat sprake is van corruptie.