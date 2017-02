Legendarische jazz-zanger Al Jarreau (76) overleden

De zanger uit het Amerikaanse Milwaukee heeft tientallen albums op zijn naam staan. Hij beheerste verschillende genres, maar was vooral als vertolker van jazzmuziek wereldberoemd geworden. Al Jarreau stond bekend om zijn vaak geïmproviseerde scatzang en het vermogen om muziekinstrumenten met zijn stem na te bootsen, waaronder gitaar en percussie. Hij is de enige zanger die Grammy Awards heeft gewonnen in drie categorieën: jazz, R&B en pop. Jarreau werd onlangs met uitputtingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.



Passie

In een verklaring op de site van de artiest stond onder meer een bedankje aan zijn fans. 'Hij had jullie nodig en jullie waren er altijd voor hem, meer dan vijftig jaar lang.' Ook stond er een postume oproep van de zanger aan jongeren: 'Zoek alsjeblieft iets artistieks dat je met passie kan doen, en doe het. Met kunst in je leven ben je een beter familielid, buur, vriend en burger.'



Al Jarreau begon zijn zangcarrière in een kerkkoor. Tijdens zijn studie psychologie aan het Ripon College in de Amerikaanse staat Wisconsin trad hij vaak 's avonds op in een zanggroep met de naam The Indigos. In 1962 studeerde Jarreau af en ging een studie Vocational Rehabilitation volgen aan de Universiteit van Iowa. Hierna ging hij werken als welzijnswerker, maar later besloot hij toch maar professioneel zanger te worden.



In Californië trad hij met een jazztrio, onder leiding van George Duke, op in kleine clubs. Zijn eerste album kwam uit in 1965 uitgebracht. In 1975 werd hij ontdekt door een talentscout van Warner Brothers. Datzelfde jaar werd het album We Got By uitgebracht. De plaat werd door critici goed ontvangen en gaf hem internationale faam. Ook Glow uit 1976, zijn tweede album, deed het uitstekend. Maar Jarreau brak pas echt door met zijn derde album, Look to the Rainbow uit 1977. Breakin' Away (1981) is zijn best verkochte album. Daarop staat de monster hit Roof Garden en het nummer We're in This Love Together.



Hollywoodster

Al Jarreau zong en componeerde ook het thema in van de populaire Amerikaanse televisieserie Moonlighting en was te horen op We are the World als onderdeel van USA for Africa. In 1996 speelde hij de rol van Teen Angel in een Broadwayversie van Grease. Vijf jaar later hij een ster op de Hollywood Walk of Fame. In 2007 nam Al Jarreau het album Givin it up met George Benson op. Op dit album zong ook Paul McCartney twee nummers mee. Gezamenlijk maakten Al Jarreau en George Benson in 2008 een wereldtournee en deden ook Azië aan.



Op 22 juli 2010 raakte hij tijdens zijn tournee door Japan en Europa onwel. In het Franse Gap werd hij met ademhalingsmoeilijkheden in een ziekenhuis opgenomen en de dag erna was de situatie kritiek. Nadat de toen 70-jarige naar een ziekenhuis in Marseille was overbracht verbeterde zijn situatie, die werd toegeschreven aan oververmoeidheid. Hij kreeg longproblemen en hartproblemen en ging het rustiger aan doen.