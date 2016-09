Leger Syrië verlengt wapenstilstand niet

Het bestand kwam er op aandringen van Rusland en de VS. Het zou hulporganisaties in staat stellen de vaak totaal geïsoleerde of belegerde slachtoffers van de voortslepende burgeroorlog hulp te bieden. De twee landen wilden tijdens de wapenstilstand ook werken aan een plan om de oorlog onder controle te krijgen en de strijd tegen soennitische extremisten coördineren.



Mislukt en voorbij

Een zegsman van rebellen in het noorden van Syrië zei maandag dat het bestand ,,praktisch gesproken mislukt en voorbij is''. Het is volgens hem onduidelijk of het nog gered kan worden.



Rusland verweet de VS afgelopen week dat het zich niet hield aan de gemaakte afspraken, omdat het land doorging met het uitvoeren van luchtaanvallen op doelwitten. Foto's van een Amerikaanse aanval op de Syrische stad Aleppo kwamen gisteren via fotobureau AFP naar buiten.



Hulpgoederen

De VN-chef voor humanitaire zaken, Stephen O'Brien, zei vandaag teleurgesteld te zijn dat een konvooi met hulpgoederen van de VN nog steeds de Turkse grens over moet richting Aleppo. Naar schatting 275.000 mensen zitten daar vast zonder voedsel, water, beschutting of medische hulp, aldus O'Brien.



De Russische en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov en John Kerry, stelden 10 september een vredesplan op. Het staakt-het-vuren in het kader van hun plan is maandag 12 september bij zonsondergang ingaan. AD redacteur Hans van Zon zei gisteren dat de wapenstilstand ervoor heeft gezorgd dat het wantrouwen tussen alle partijen alleen maar is toegenomen.