Leiders van jeugdvereniging vergeten leden op te halen na dropping

Blij dat er niets is gebeurd

De vrouw belde vervolgens ook naar één van de ouders van de kinderen. De vader van een veertienjarig meisje nam direct contact op met de jeugdvereniging. ,,Zij relativeerden het voorval", vertelde de vader aan RTL-info.



Toen hij de foto's zag van het kampterrein was hij toch in shock.,,Ik begrijp dat de leiders 's avonds en 's nachts wat bier willen drinken, maar dit is wel heel veel."



De vader was daarnaast ook wel wat ongerust over de weg die de kinderen moesten afleggen. ,,Het was een verlaten weg in de Ardennen waar iedereen meer dan negentig kilometer per uur rijdt. Ik ben blij dat er niets is gebeurd."