'Levens tienduizenden ontslagen Turkse ambtenaren verwoest'

Trump swingt kritiekloos mee bij Saoedische zwaardendans

21 mei Donald Trump lijkt zaterdag flink te hebben genoten van de ontvangst in Saoedi-Arabië op de eerste stop van zijn eerste buitenlandse reis als Amerikaans president. Twee jaar geleden was hij nog uitgesproken kritisch over het gedrag van zijn voorganger in Saoedi-Arabië, toen Michelle Obama geen hoofddoek droeg en Barack Obama een buiging leek te maken voor de koning. Nu lopen de vrouwen in zijn eigen familie er onbedekt rond, deed hij iets dat op een dansje leek en zelfs iets dat op een buiging leek.