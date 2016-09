'Levensgevaarlijke' orkaan bereikt Florida voor het eerst

De tropische storm Hermine is boven de Golf van Mexico zo ver in kracht toegenomen dat er sprake is van een orkaan, categorie één. Tallahassee, de hoofdstad van Florida, lijkt volgens weerkaarten flink getroffen te worden. De orkaan beweegt zich in noord-oostelijke richting.



Gouverneur Rick Scott waarschuwt voor een levensgevaarlijke storm. De orkaan veroorzaakt hoge golven en tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Stukken land staan al onder water.



Noodtoestand

De autoriteiten hebben in 56 gemeenten in Florida de noodtoestand uitgeroepen. In laag gelegen delen van Florida zijn bewoners verplicht om de komst van Hermine elders af te wachten. Op verschillende plaatsen zijn schuilkelders geopend.



,,Het is een puinhoop", zegt politiechef Virgil Sandlin tegen de Weather Channel. ,,Ik was hier in 1985 voor orkoon Elena, maar heb nog nooit zo'n slechte situatie gezien als nu."



Dodelijk

Naar verwachting zorgt Hermine in delen van de staat voor meer dan 50 centimeter regen. ,,Dit is een dodelijke, levensbedreigende storm'', zei Scott.



Achtduizend militairen van de Nationale Garde zijn ingezet om te helpen voorzorgsmaatregelen te treffen. Meerdere staten lopen gevaar. Hermine zal na Florida waarschijnlijk onder meer doortrekken naar Georgia. Ook voor delen van North Carolina zijn stormwaarschuwingen van kracht.



De laatste keer dat een orkaan in Florida aan land kwam, was in oktober 2005. Orkaan Wilma zorgde voor vijf doden en 20 miljard euro aan schade.