Levenslang voor Indiër na misbruik dochter

Video IS claimt aanslag nachtclub Istanbul

10:41 Terreurbeweging IS heeft de aanslag op nachtclub Reina in het Turkse Istanbul opgeëist. De schutter die op nieuwjaarsnacht 39 mensen doodschoot is nog op de vlucht. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe de dader toesloeg. Volgens de Turkse premier Yildrim wist de dader te ontkomen door gebruik te maken van de chaos en paniek die volgden op de aanslag.