Lichaam ontvoerde jongen VS na 27 jaar gevonden

De jongen verdween in oktober 1989, toen hij met zijn broer en een vriendje fietste in de buurt van zijn huis in de staat Minnesota. Een gemaskerde en gewapende man nam hem mee. Hij bleef spoorloos en er werd niemand opgepakt.



Vorig jaar heropende de politie het onderzoek. Ze vonden een man die al eerder in beeld was en die andere jongetjes in de buurt had aangerand. Hij leidde de politie naar het graf van de jongen.



Jacobs moeder liet aan een lokale zender weten: 'Jacob is gevonden, onze harten zijn gebroken. We hebben er geen woorden voor.'



De verdwijning van het jongetje schokte Amerika. In 1994 nam het Amerikaanse parlement de Jacob Wetterling-wet aan, die staten verplicht om lijsten met zedendelinquenten bij te houden.