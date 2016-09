Lichaam ontvoerde vrouw VS gevonden in achterbak auto

De 47-jarige Rita Maze wist dinsdagavond haar man telefonisch te bereiken terwijl ze in de achterbak van haar eigen auto lag. Ze vertelde hem dat ze hard op haar hoofd was geslagen en door een onbekende in de achterbak was gelegd. Haar man nam direct contact op met de politie die een zoektocht naar de vrouw en de auto instelde.



De vrouw was enkele keren in staat om contact te leggen met de politie en met haar man, maar haar locatie was moeilijk vast te stellen, aldus sheriff Leo Dutton. Volgens hem is het onduidelijk wat het motief voor de ontvoering is geweest. Via bewakingsbeelden wordt naar de dader gezocht.



Hysterisch

Dochter Rochelle Maze vertelde tegen de Great Falls Tribune dat haar moeder 'hysterisch' was en moeilijk te verstaan. ,,Ik vertelde haar dat ik van haar hield. Dat is het laatste wat ze heeft gehoord.''



Met behulp van de gsm van de vrouw kon de auto uiteindelijk worden getraceerd. Maar de vrouw was dood toen de politie haar eindelijk vond. Hoe de vrouw is overleden, is niet bekendgemaakt.