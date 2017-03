Lichamen VN-experts gevonden in Congo

De groep was vermist sinds 12 maart. De drie lichamen werden volgens Reuters gevonden door dorpelingen, niet ver van de plek waar ze verdwenen waren. De Verenigde Naties hebben de dood van de twee experts - Michael Sharpe uit de VS en Zaida Catalan uit Zweden - bevestigd en secretaris-generaal Antonio Guterres heeft in een verklaring gezegd dat er een onderzoek komt naar hun verdwijning en overlijden. Er wordt nog steeds gezocht naar de vier anderen, die de experts en tolk begeleidden.



Congo gaat al tientallen jaren gebukt onder gewapende conflicten. Het is de laatste tijd onrustig in de provincie Kasaï, waar een militie vecht tegen veiligheidstroepen. De provincie is de uitvalsbasis van militiegroep Kamuina Nsapu, die inmiddels in vijf provincies actief is. Afgelopen weekend werden de lichamen van zo'n onthoofde politieagenten gevonden, die werden vermoord door militanten.



Volgens de VN zijn meer dan 200.000 mensen op de vlucht voor het geweld in het gebied.