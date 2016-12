Lilly wil trouwen met de robot die ze zelf ontwierp

Bij vrienden en familie vindt Lilly het nodige begrip. ,,Al kan de ene er natuurlijk wel beter mee overweg dan de andere.'' Of ze ook een seksuele relatie met de 'InMoovator' heeft, wil ze liever niet kwijt. ,,Ik ben roboseksueel en daar ben ik trots op. We doen niemand kwaad, we zijn gewoon gelukkig.''



Hoe bizar het ook klinkt, volgens schaakgrootmeester David Levy is het een logische evolutie. Als wetenschapper schreef de Brit in 2007 al het boek 'Love and Sex with Robots'. In Londen deed hij deze week zijn standpunten nog eens uit de doeken voor een zaal vol academici. ,,We kunnen er nu lacherig over doen, maar jullie zullen de tijd van liefde en seks met robots nog meemaken. Ik schat dat de eerste huwelijken tussen mens en robot rond 2050 zullen plaatsvinden. Misschien zelfs eerder, maar zeker niet later. De miljoenen mensen ter wereld die op dit moment niet (genoeg) aan hun trekken komen, zal je dan zeker niet horen klagen."