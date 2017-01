Luchtmacht Syrië hervat bombardementen

Dat is ingegaan, maar wordt zoals gebruikelijk in deze burgeroorlog vaak geschonden. De rebellen hebben zondag gedreigd helemaal af te zien van de wapenstilstand als de regeringstroepen en de milities die voor de regering van president Bashar al-Assad vechten, niet snel inbinden.

De terreurbeweging Islamitische Staat heeft vandaag de verantwoordelijkheid opgeëist voor autobomaanslagen in de Syrische stad Tartus, aan de Middellandse Zeekust. De terreurbeweging meldt dat twee leden aanslagen in Tartus hebben gepleegd. Het is niet duidelijk of het om zelfmoordaanslagen gaat. Volgens de staatsmedia is dat wel het geval. Zij melden dat twee terroristen zichzelf hebben opgeblazen. De kuststreek van Syrië is voor een groot deel een bolwerk van Assad en zijn getrouwen.