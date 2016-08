Luchtvervuiling Singapore stijgt tot ongezond niveau

De NEA gebruikt de zogenaamde Pollution Standards Index (PSI) om de luchtvervuiling 24 uur per dag te meten. Een waarde van boven de 100 geeft aan dat de lucht ongezond is voor de bevolking. Vandaag werd een PSI-waarde van 105 gemeten.



Bij ernstige vervuiling worden scholen en vliegvelden gesloten. Ook wordt burgers dan aangeraden om binnen te blijven.



Sumatra

De dikke, branderige lucht wordt veroorzaakt door bosbranden op Sumatra. Deze worden aangestoken om het land vrij te maken voor palmolie-, pulp-, en papierplantages. Het is al jaren een onderwerp van grote zorgen, zowel voor de volksgezondheid als de invloed die het kan hebben op toerisme.



Indonesië belooft elk jaar om de bosbranden beter te bestrijden, maar ze blijven voorkomen. Er werden dit jaar al 454 mensen opgepakt in verband met de bosbranden.



Greenpeace Indonesia

Milieubeweging Greenpeace Indonesia sprak met persbureau Reuters en gaf aan dat het voor de regering een grote uitdaging is om bedrijven aan te pakken die de bosbranden veroorzaken. Desalniettemin vindt de organisatie dat de regering beter haar best moet doen. ,,Nu is het moment om deze uitdaging aan te gaan", zei woordvoerder Yuyun Indradi. ,,Het staat in de wet."