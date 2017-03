Luka zet Servische presidentsverkiezingen op stelten

TegenpartijEen 25-jarige student communicatie zet de presidentsverkiezingen in Servië (komende zondag) op zijn kop. Vooral jongeren nemen zijn parodie op de politiek serieus. Luka Maksimovic staat al tweede in de peilingen.

Alles bij Ljubisa Beli Preletacevic, het alter ego van Luka Maksimovic, is over de top. Hij draagt hagelwitte pakken. Zijn nepjuwelen zijn wanstaltig groot en de lijfwachten die hem omringen lijken zo weggelopen uit een maffiafilm.

Ook de naam van zijn beweging en zijn programma zijn een parodie op de politiek. De leider van 'Sla hard toe' wil alleen rijk worden en komt er eerlijk voor uit dat hij zal 'liegen en bedriegen om dat doel te bereiken'. Met andere woorden: Maksimovic is de Servische pendant van De Tegenpartij, de politieke 'beweging' van Jacobse en Van Es uit de programma's van Kees van Kooten en Wim de Bie uit de vroege jaren tachtig (zie de videocompilatie hieronder).

Ljubisa Beli Preletacevic meldde zich vorig jaar voor het eerst in de Servische politiek die gebukt gaat onder corruptieschandalen. Hij nam in Mladenovac, een industrieel stadje nabij de hoofdstad Belgrado, deel aan lokale verkiezingen. Meteen na zijn eerste optreden, op een wit paard, was hij een sensatie. ‘Sla hard toe’ veroverde 20 procent van de stemmen, 12 zetels in de gemeenteraad.

Voor de 25-jarige student een prima opstapje naar de nationale politiek. Hij besloot zich in te schrijven voor de presidentsverkiezingen. Met nieuw succes. Hij staat tweede in de peilingen, voor 9 andere, serieuze kandidaten. Alleen de nummer 1, de populaire premier Aleksander Vucic, is vrijwel zeker een maatje te groot. Vucic hoopt zondag meteen meer dan 50 procent van de stemmen te veroveren om een tweede ronde – tegen de opvallende nieuwkomer – te voorkomen. Ook de machtige premier neemt de parodie inmiddels serieus.

Volledig scherm 'Mijnheer de president' poseert in Belgrado. Foto Marko Djurica/Reuters © REUTERS

Waarom hij zo succesvol is, lijkt voor Maksimovic geen ingewikkelde vraag. ,,Het is mijn charisma. Mensen willen me graag in levenden lijve zien. Er is ook iets mis in de Servische politiek als een fakepersoon als ik grote menigten kan aantrekken.'' Mensen spreken hem al aan met 'Mijnheer de President' en zijn 'campagnefilmpjes' die niets om het lijf hebben, zijn op YouTube razend populair. In de ene video drukt hij zich op, in de andere eet hij een rauw ei of loopt hij als een profeet door een bos.

,,Voor de eerste keer in de geschiedenis zet een outsider de gevestigde orde op stelten'', zegt opiniepeiler Srdjan Bogosavljevic. ,,Vooral jongeren zijn de Servische politiek zo zat dat zij hun heil zoeken bij Ljubisa Beli Preletacevic en zijn beweging 'Sla hard toe' die er tenminste eerlijk voor uit komt dat politiek een leugen is.''

Volledig scherm Luka en als het aan hem ligt de toekomstige Servische first lady, Maja Janic. Foto Darko Vojinovic © AP

