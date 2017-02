Het Afrikaanse getrommel en gezang klinken vrolijk voor buitenstaanders maar ze maskeren een intens verdriet. Hier wordt gezongen en gedanst over verminking, verkrachting en moord. Het gruwelijkste waartoe mensen in staat zijn wordt opgevoerd door echte overlevenden in een sinistere openluchtmusical in het dorp Barlonyo, in het noorden van Oeganda.

21 februari zal een bijzondere voorstelling plaatshebben. Het is de dag waarop – inmiddels dertien jaar geleden - meer dan 300 dorpelingen werden binnen vier uur werden vermoord. Of ontvoerd door het Verzetsleger van de Heer (in het Engels afgekort: LRA) van Joseph Kony, een van de meest gezochte oorlogsmisdadigers op aarde. Anno 2017 is een aantal van de weggevoerde kinderen nog steeds spoorloos.

Gruwelen

De voorstelling waarin het martelaarschap van Barlonyo wordt herdacht, hangt van gruwelen aan elkaar. Bij zwangere vrouwen werd de buik opengesneden, baby’s zijn doodgeslagen op stenen, bejaarden werden levend verbrand in hun hutje. Een man die zichzelf op Mbira begeleidt – een soort inheems handpianootje met ijzeren pinnen – bezingt de jongens en meisjes die de spullen die de terroristen van hun ouders hadden geroofd naar de rivier moesten dragen. Doodsbange tieners die vaak niet konden zwemmen, moesten kiezen tussen de snel stromende rivier of fatale klappen met het kapmes.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Degenen die destijds moesten rennen voor hun leven spelen het nog eens na op een het grasveld, pal naast het massagraf van de slachtoffers. © Roberto Maldeno

Na het treurlied klinken de schrille tonen van een scheidsrechtersfluit. Toeschouwers veren op, acteurs rennen van links naar rechts. Als horen ze een echo van dertien jaar geleden. ‘Kill every living thing’ (‘Maak alles dood wat leeft’) was de opdracht waarmee LRA-commandant Okot Odhiambo zijn deels gedrogeerde soldaten fluitend het dorp door joeg. Prrrieeett, prrrieeett, je bent dood. Degenen die destijds moesten rennen voor hun leven spelen het nog eens na op een het grasveld, pal naast het massagraf van de slachtoffers. De doden moeten het hysterische gefluit horen.

Tien Geboden

Kony’s van God losgeslagen rebellen kenden zelden genade. Niet in Barlonyo en ook niet in de andere dorpen die ze systematisch leegroofden en ‘straften’ omdat Kony het zo in de Tien Geboden had gelezen. ‘Reenactment’ heet het officieel, dit soort toneel. Historische verenigingen in heel de wereld doen eraan. Het naspelen van een historische gebeurtenis, door mensen met een geschiedenistik meestal.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De acteurs die doen alsof ze sterven zijn echte overlevenden. © Roberto Maldeno

Maar deze acteurs die doen alsof ze sterven zijn echte overlevenden. Ze willen zo vooral de herinnering aan de massamoord van 21 februari in leven houden. Hoe kun je zoveel pijn en verdriet steeds weer ten tonele brengen? Peter Schouten van War Child volgt het spektakel en herkent de aanpak van de Nederlandse hulporganisatie die slachtoffers in andere dorpen als Barlonyo heeft geleerd om te gaan met hun trauma’s. ,,Spelenderwijs een verhaal vertellen zorgt ervoor dat een akelig verhaal bespreekbaar wordt. Onze ervaring is dat dit soort toneel voor een uitlaatklep zorgt waar slechtoffers en nabestaanden soms niet eens woorden voor hoeven te gebruiken.”

Nachtmerries

Uit ervaring weet War Child dat het ook belangrijk om zulke herinneringen door te vertellen. Heel wat voormalige slachtoffers én daders (kindsoldaten) zijn de laatste jaren opgevangen. De meesten hebben de draad van hun leven kunnen oppakken. Een aantal zal altijd blijven dwalen in nachtmerries.

Een paar keer per jaar herhalen de bewoners van Barlonyo wat er die dag in 2004 gebeurde. Voor een paar tientjes voeren ze het toneel inmiddels ook op voor toeristen. Met kostuums en met publiek dat deels uit ervaringsdeskundigen bestaat. Een macabere voorstelling die zelfs voorbereide bezoekers stil maakt. Bar Lonyo. ‘Veld van overvloed’ betekent het in de lokale Luo-taal. Barlonyo is voor Oeganda wat Putte is voor Nederland; een schurende herinnering aan een massamoord op onschuldige dorpelingen.

Bontmuts

Volledig scherm Het is een beklemmend maar tegelijk hoopgevend spektakel. © Roberto Madeno Het is een beklemmend maar tegelijk hoopgevend spektakel. Want soms moeten de toeschouwers uitbundig lachen om een grappige imitatie van de bange of dronken regeringssoldaten wier rol nooit helemaal is opgehelderd, vertelt dorpsbewoner Peter die de grote lijnen van het verhaal in het Engels vertaald. ,,De soldaten waren er in ieder geval niet toen ze het meest nodig waren”, zegt hij. De mannen die de moordende rebellen spelen doen dat wankelend alsof ze vol drugs en alcohol zitten - wat destijds ook zo was. Angstaanjagende types met afgesneden paardenstaarten die als een trofee om hun nek hangen delen de orders uit. Eentje draagt een idiote bontmuts op de bloedhete evenaar.

Peter vertelt dat Kony’s terroristen zich bedienden van allerhande slag- en steekwapens. Ze waren niet te beroerd was om bij de aftocht nog wat granaten in de al brandende hutten te gooien. Juist door de dikke rook konden er nog wat mensen ontsnappen. ,,Okot Odhiambo kreeg zijn orders van Dominic Ongwen”, weet Peter.

Kindsoldaat

Dominique Ongwen, de naam is gevallen. Dezelfde die op dit moment wordt berecht door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Als rechterhand van Joseph Kony wordt deze Ongwen – die zelf ook werd ingelijfd als kindsoldaat, wat meteen het belangrijkste argument is van zijn advocaten – mede verantwoordelijk geacht aan ontelbare oorlogsmisdaden in naam van de Heer. Na een schorsing van een paar weken wordt het ICC-proces volgende week hervat.

In Barlonyo zijn ze op de hoogte van wat er in Den Haag gebeurt. Bewoners volgen de zittingen van het verre hof via een live stream op internet. De meningen zijn verdeeld over het proces. Velen zijn bang en vragen zich af wat ze zelf opschieten met een veroordeling van Ongwen, zolang de dirigent van al dat kwaad, Koné, nog vrij rondloopt.



De ongrijpbare leider van de LRA zou zich ophouden in Congo of Zuid-Soedan. Het Oegandese leger zit hem vaak op de hielen maar gek genoeg kon hij nooit worden gearresteerd. Boze tongen beweren dat dat nooit zal gebeuren want Amerika geeft veel geld in het opsporen van Koné. Als hij daadwerkelijk zou worden opgepakt stopt ook die geldstroom.