Maar in vier Franse badplaatsen boete om boerkini

'Ook nonnen in habijt niet welkom op strand Nice'

14:12 Ook Franse nonnen in hun habijt zijn niet welkom op het strand van Nice. Dat heeft locoburgemeester Rudy Salles gisteravond gezegd in het BBC-radioprogramma World at One. Salles werd gevraagd naar het omstreden boerkiniverbod dat van kracht is op de stranden van Nice.