Macron beschuldigt Le Pen van haatzaaien

Mogelijke doorbraak MH17: veteraan zegt stem verdachte te herkennen

21:28 Er is mogelijk nieuw bewijs opgedoken voor de betrokkenheid van de Russische ex-officier Sergej Doebinski bij het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne in juli 2014. Een Afghanistanveteraan stelt dat hij de stem van Doebinski herkent in een van de onderschepte telefoongesprekken op de dag van de ramp. Dat valt op te maken uit een interview van de krant Novaja Gazeta met veteraan Sergej Tioenov.