Macron en Merkel willen EU hervormen

De Duitse en Franse regeringen zijn van plan in juli, na de Franse parlementsverkiezingen, rond de tafel te gaan zitten om te overleggen over belangrijke vraagstukken. Het doel is onder meer om de eurozone weerbaarder te maken tegen crises. Merkel stelde dat Europese verdragen eventueel aangepast kunnen worden.

Ook Macron stelde zich op dat punt constructief op. ,,In het verleden was het onderwerp verdragswijziging taboe in Frankrijk. Dat zal niet niet langer het geval zijn'', beloofde de president tijdens het eerste buitenlandse bezoek sinds zijn beëdiging.

'Historisch punt'

Macron zei verder dat Duitsland en Frankrijk op een ,,historisch'' punt zijn beland. De opmars van populisten in Europa zou het noodzakelijk maken dat de twee landen intensief samenwerken. ,,We hebben meer pragmatisme nodig, minder bureaucratie en een Europa dat onze burgers beschermt'', aldus de Franse president.