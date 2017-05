Macron of Le Pen, wie wordt de Franse president?

Macron was er afgelopen week klip en klaar over. Als hij wordt gekozen als president, is zijn eerste actie een wetsvoorstel: politici moeten onkreukbaar zijn. Dat komt zwart op wit te staan. ,,Politici mogen geen familie in dienst nemen, over hun inkomsten moet gewoon belasting worden betaald en belangenverstrengeling is uit den boze.''



Het is een symbolische maatregel die niet over werkloosheid of terrorisme gaat, maar over 'goed gedrag'. Dat is niet toevallig. Macron wil vernieuwen. Als hij een regering samenstelt, in de eerste dagen na zijn verkiezing, komen daar niet alleen beroepspolitici in te zitten, maar ook 'gewone' Fransen uit de samenleving, heeft Macron beloofd.



Macron doet iets wat nog niemand eerder in Frankrijk met succes heeft gedaan: een middenkoers bewandelen. Hij zegt 'ik ben niet links of rechts'. Hij is sóms links en sóms rechts. In andere landen wordt dat 'sociaaldemocratisch' of 'links-liberaal' genoemd, maar in Frankrijk is het nieuw. Emmanuel Macron wil Frankrijk hervormen en moderniseren. Maar niet linksom of rechtsom. Hij wil én én.