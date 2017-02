Maleisië zoekt nog vier Noord-Koreanen voor moord op Kim Jong-nam

Het gezochte viertal reisde op gewone Noord-Koreaanse paspoorten, niet op diplomatieke. Ze verlieten Maleisië snel na de moord. Waarheen hun reis ging, wil de politie niet zeggen.



Een van de aangehouden vrouwen beschikte over Vietnamese papieren, op naam van Doan Thi Huong. In Vietnam meldde zich vandaag een man, Joseph Doan, die zei dat het mogelijk om zijn zus ging. Zijn zus is geboren in 1988 bij de hoofdstad Hanoi. De Vietnamese autoriteiten hebben contact met Maleisië opgenomen.



Een van de andere opgepakte verdachten was de partner van een van de vrouwen. De vierde verdachte is Ri Jong-chol, die volgens Aziatische en Britse media in Pyongyang medicijnen en chemie heeft gestudeerd. Vrijdag werd hij in de deelstaat Selangor opgepakt.