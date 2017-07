Man die voor ogen van lachende tieners verdronk, laatste eer bewezen

Dunn verdronk op 9 juli in een waterreservoir, maar zijn lichaam werd pas vijf dagen later gevonden. In de tussentijd deed op sociale media een video de ronde van de tieners die toekeken, maar niets deden om de man uit het water te helpen. Integendeel, uit de schokkende beelden blijkt dat de jongeren van 14 tot 18 jaar het vooral heel grappig vinden wat er gebeurt. „Niemand gaat je helpen, dan had je er maar niet in moeten springen.” En: ,,Kom eruit sukkel, je verdrinkt.''

Niet verplicht om te helpen

De politie in Florida heeft de jongeren verhoord, maar het is nog onduidelijk of ze ook vervolgd gaan worden. Het is in Florida niet wettelijk verplicht om iemand in doodsnood te helpen.