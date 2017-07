Man die vrouw van trap Berlijnse metro schopte moet de cel in

Nigerese militairen zien ongewapende boeren aan voor Boko Haram: 14 doden

15:30 Nigerese militairen hebben per abuis veertien ongewapende burgers doodgeschoten omdat ze dachten dat het militanten van terreurbeweging Boko Haram waren. Dat gebeurde volgens lokale autoriteiten toen ze op patrouille waren in een afgelegen gebied in het zuidoosten van Niger.