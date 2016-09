Man neergeschoten bij steeds grimmiger wordende protesten in Charlotte

De gouverneur kondigde aan dat de politie in Charlotte versterking krijgt, onder meer van troepen van de National Guard. Zeker zestien agenten zijn dinsdag gewond geraakt tijdens een confrontatie met betogers die een snelweg blokkeerden.



Politiechef Kerr Putney verklaarde eerder aan het Amerikaanse persbureau Reuters dat een persoon was doodgeschoten tijdens de rellen. Het stadsbestuur van Charlotte corrigeerde dat bericht in de loop van de nacht echter en liet weten dat de man in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. De identiteit van de man is niet vrijgegeven.



De demonstranten waren voor de tweede dag op rij samengekomen om te protesteren tegen de dood van de 43-jarige Keith Scott. Hij werd gedood op de parkeerplaats van een appartementencomplex. De man was volgens zijn zus ongewapend toen de politie hem doodschoot. Familieleden en een getuige zeggen dat het ging om een boek. De politie houdt vol dat de man een wapen had.