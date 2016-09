Man opgeslokt door zinkgat van 3 meter in slaapkamer

Het zinkgat ontstond vorige week in het huis waar de man met zijn familie woont, schrijft The Daily Mail. Hij wilde in zijn slaapkamer beginnen aan een bord met vlees, toen hij plotseling een paar meter naar beneden viel.



De tante van het slachtoffer kreeg een telefoontje dat haar neef een ongeluk had gehad. Toen ze de kamer binnenliep, zag ze een gat in de vloer van bijna 19 vierkante meter. Ze pakte een ladder en redde haar neefje uit het zinkgat.



De man bleek gewond te zijn. Tijdens de val had hij zijn borst opengehaald aan de gebarsten tegels op de vloer. Een van de snijwonden was zo'n 7 centimeter diep. De man is naar het ziekenhuis gebracht.



Poreus

Volgens de oom van het slachtoffer ontstond de sinkhole door een gesprongen pijpleiding onder de vloer. Door de lekkage was de grond onder de vloer poreus geworden.



Dit soort dingen gebeurt vaker in Xi'an. In 2013 opende zich een enorm gat in een weg bij de Chinese stad. Dat gat ontstond ook nadat een verouderde waterleiding was opengesprongen.



Het gat is inmiddels gevuld. De bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen pas naar huis als de pijpleidingen onder het huis zijn gecontroleerd.