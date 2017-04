Man overleeft ternauwernood stroomstoot van oplader iPhone

Een man uit de Amerikaanse staat Alabama werd bijna geëlektrocuteerd door zijn eigen iPhone en had het bijna niet kunnen navertellen. Hij viel in slaap mijn zijn telefoon aan het oplaadsnoer in bed, en werd wakker terwijl de elektriciteit door zijn lijf raasde.

Wiley Day sliep, zoals zoveel anderen, mijn zijn telefoon in bed. Het toestel lag toen hij ging slapen nog aan de oplader, die met het stopcontact verbonden was via een verlengsnoer. Dit snoer raakte op een gegeven moment gescheiden van de telefoon. Toen Day zich 's ochtends omdraaide, kwam de metalen ketting die hij om zijn nek had, in contact met het contactpunt van de oplader.

Hij kreeg een enorme schok in zijn nek en werd uit bed geslingerd. Binnen een paar seconden voelde hij niets meer, behalve zijn eigen luide hartslag. De ketting brandde rond zijn nek, maar Day wist hem los te trekken. Zijn nicht, die in een andere kamer lag te slapen, kwam af op zijn geschreeuw. Zij wees hem op het verlengsnoer waar de telefoon eerder nog aan had gelegen: er kwam rook uit.

,,Toen ik weer bij zinnen kwam en had uitgevogeld wat er gebeurd was, stond ik op en zei ik: 'Mijn god, volgens mij ben ik net geëlektrocuteerd", aldus Day tegen The Washington Post.

Brandwonden

Day werd direct in het ziekenhuis opgenomen. Hij had brandplekken op zijn t-shirt en tweede- en derdegraads brandwonden in zijn nek, waar de ketting had gezeten, en aan zijn handen, waarmee hij het metalen koord had afgerukt.