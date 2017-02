Man stuurt verzoek om zijn vrouw te vermoorden naar de verkeerde

Jeff Lytle (42) uit Monroe, Washington wilde een beroep doen op een zekere Shanye voor het 'vuile werk'. ,,Hey Shayne, hoe gaat het", schreef hij. ,,Herinner je je nog dat je aanbood om mijn vrouw te helpen vermoorden? Ik wil daar graag op ingaan."



Meteen maakt hij ook duidelijk dat er geld te verdienen is, met dank aan een levensverzekering. ,,Die is 1 miljoen waard en als je een bonus wil, kun je ook mijn 4-jarige dochter doden. Zij is verzekerd voor 500.000 dollar", klinkt het onverbloemd. ,,Kun je het eruit laten zien als een fout gelopen overval of een ongeluk? Mijn vrouw werkt bij Walmart en is klaar met werken om 11 uur. We delen het geld 50/50."



Lytle had echter niet in de gaten dat hij het bericht niet naar Shayne, maar naar zijn voormalige werkgever stuurde. Die belde meteen de politie, die Lytle arresteerde. De man zit vast op verdenking van het beramen van twee moorden en huiselijk geweld. Hij moet een miljoen dollar op tafel leggen wil hij onder voorwaarden vrijkomen.