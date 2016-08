Man vervangt glijmiddel met zuur in seksclub

België gaat live meekijken met alle burgercamera's

13:30 De politie in België gaat privé-camera's in de openbare ruimte gebruiken om misdaad en terreur preventief te kunnen bestrijden. Zelfs het live uitkijken van beelden behoort tot de mogelijkheden. Een recente wet maakt dit mogelijk. In Nederland worden camera's van bedrijven of burgers alleen door de politie gebruikt bij een vermoeden van een misdrijf of wanordelijkheden.