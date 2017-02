Man vijf jaar vermist, blijkt tienduizend kilometer te hebben gelopen

Pilipa werd in 2012 voor het laatst gezien in de Canadese stad Vancouver. Hij moest rond die tijd voor de rechtbank verschijnen, omdat hij in 2011 gearresteerd werd voor mishandeling en wapenmisdrijven. In november dook hij op in de Amazone, wat bijna 10.500 kilometer verderop is.



Volgens zijn broer Stefan lijdt Pilipa aan schizofrenie. Dat zou dan ook de reden zijn geweest dat hij verdween, stelt zijn familie. Volgens Stefan wilde de man naar de National Library of Buenos Aires gaan in Argentinië. Hij mocht het land echter niet in, omdat hij geen legitimatie bij zich had.



Vervolgens besloot Pilipa om naar Brazilië te gaan. Zijn reis leidde hem door de Verenigde Staten, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Argentinië en uiteindelijk dus Brazilië. Dat deed hij allemaal op blote voeten en met alleen de kleren om zijn lijf. Onderweg at hij eten dat weggegooid was, besjes en ander fruit.