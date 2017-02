Man zit uren vast in sloot, overleeft door neus boven water te houden

Dat Miller het overleefd heeft, heeft volgens zijn vrouw ,,niets te maken met geluk''. ,,Het was letterlijk alleen maar zijn mentale kracht en wil om te overleven dat hem hier doorheen heeft gekregen. Daarnaast is hij ook sterk en gezond.'' Volgens de lokale politie heeft Miller 'extreem veel geluk gehad dat hij het overleefd heeft'.



Miller zelf vertelt dat de gedachte dat zijn jonge dochters en vrouw hem 'met mijn gezicht naar beneden en dood' zouden vinden, hetgeen was dat hem in leven hield. ,,Het eerste wat ik dacht was dat ik mijn vrouw verteld had dat ik niet als eerste zou sterven.''



Miller is een fervent surfer en gebruikte zijn ervaring om in leven te blijven. Met zijn armen hield hij zijn hoofd boven water, alsof hij push-ups aan het doen was. ,,Ik werd bijna een robot en dacht 'tel tot zestig, beweeg je armen en zorg dat je weer goed ligt'. Ik probeerde rustig te wachten en rationeel te blijven nadenken. Ik heb twee uur gekeken hoe een sprinkhaan een grasspriet beklom.''