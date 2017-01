Marc Dutroux naar Justitie vanwege 'weerzinwekkend uiterlijk'

Door forse bezuinigingen in het gevangeniswezen moeten diverse strafinrichtingen in België het zonder kapper stellen. In de meeste knippen de gevangenen elkaar, maar in Nijvel – waar hij zijn levenslang uitzit – is geen enkele gevangene te vinden die Dutroux wil knippen. Twee brieven aan de directie hebben niks opgelost, Dutroux wil nu de Belgische Staat voor de rechter slepen, want hem zelf een schaar geven is om voor de hand liggende redenen ook niet mogelijk. ,,Dit zal me op de sociale netwerken wel op een hoop kritiek komen te staan, maar dat maakt me niks uit”, aldus Dutroux’ advocaat Bruno Dayez. Een veroordeelde is een veroordeelde, en Marc Dutroux heeft dezelfde rechten als anderen. Zijn haar en baard worden nu echt heel erg lang. Het is walgelijk.”