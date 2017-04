'Marine Le Pen is oprecht en eerlijk'

FrankrijkIn Frankrijk was het ooit taboe op het extreemrechtse Front National te stemmen. Maar de afgelopen jaren en in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, eind deze maand, stromen de nieuwe aanhangers binnen. Wie zijn zij?

Julie Rechagneux (21) fietst lachend en met lange, blonde, wapperende haren door de straten van Bordeaux. Ze grijpt naar de bel - tring tring! - als er een auto aankomt. Als de tram onverwachts afslaat, geeft de blondine snel een ruk aan haar stuur.

Ze zet de fiets neer in het oude centrum van Bordeaux, pakt een stapel folders uit haar tas en loopt een straat in. Eén voor één duwt ze de papieren - met de foto van Marine Le Pen - in brievenbussen.

Drama

,,Pfff, er is niet één presidentskandidaat die ik goed vind'', zegt een oude man die zijn deur opendoet. ,,En Marine dan?'' vraagt Rechagneux vriendelijk. ,,Maakt u een grapje?'' zegt de man geschrokken. ,,Het Front National wil toch van de euro af? Dat wordt een drama!'' Rechagneux: ,,Er zijn zoveel landen in de wereld met een eigen munt. Onze toekomst hangt toch niet van Europa af?''

Julie Rechagneux is sinds enkele jaren fervent FN-aanhanger.

Ze loopt weer door, deelt links en rechts folders uit en belandt aan het eind van de dag op een zonnig terras. ,,Voor mij is Marine Le Pen echt de enige presidentskandidaat die oprecht en eerlijk is'', zegt ze.

Rechagneux studeert rechten in Bordeaux en sloot zich drie jaar geleden bij het Front National aan. Mede dankzij de partijleidster Marine Le Pen: een vrouw, modern en gematigd in vergelijking met haar vader Jean-Marie Le Pen die vroeger de partij leidde.

Migranten

,,Ik ben het eens met haar ideeën'', zegt Rechagneux. ,,Ik ben een jonge vrouw en in Bordeaux heb ik regelmatig te maken met onveiligheid. In het openbaar vervoer word ik regelmatig lastiggevallen door mannen. En zie je deze wijk? Allemaal migranten. Ze passen zich niet aan. Ze hangen op straat rond. Als vrouw kun je hier niet gewoon rondlopen. Het lijkt net alsof je niet meer in Frankrijk bent.''

Le Pen heeft het antwoord, denkt ze. ,,Criminelen moet je oppakken en straffen, en niet alles op z'n beloop laten, zoals andere politici doen. De wetten zijn er, maar je moet ze wel toepassen. Dat gaat Marine doen.''

Hoger opgeleid

Julie Rechagneux heeft hoop. Ze hoort bij de nieuwe generatie FN-aanhangers. Ze stemmen op het Front National en ze schamen zich niet (meer) om dat hardop te zeggen. Ze zijn openlijk trots op hun keuze. Onder Jean-Marie Le Pen stemden vooral mannen en mensen met lage inkomens op de partij. Die zijn er nog steeds volop, maar het electoraat is flink uitgebreid. ,,De FN-kiezers zijn nu veel vaker vrouwen en ze zijn ook hoger opgeleid'', aldus politicoloog Jérôme Jaffré.

Volledig scherm Valérie Laupies: 'Mijn dochter moest voor het eerst naar school en toen ik haar bracht was ik de enige moeder die geen hoofddoek droeg.' © AFP

Boeren en ambtenaren stapten over naar de partij. Onder de middenklasse kan Le Pen inmiddels op net zo veel kiezers rekenen als andere grote linkse en rechtse partijen.

De oorzaken voor de aanwas zijn divers. De socialisten en de rechtse Les Républicains hebben decennia het land geregeerd en de onvrede is alleen maar toegenomen. Rechtse politici als Nicolas Sarkozy en François Fillon namen een deel van de ideeën en het vocabulaire van Le Pen over (veiligheid en migratie), waarmee het programma van Le Pen gelegitimeerd werd.

Aanslagen

Ook de actualiteit heeft de stemming beïnvloed. ,,Vóór de terreuraanslagen werd het stemgedrag van kiezers vooral gedreven door de werkloosheid, belastingen, koopkracht. Ná de aanslagen werden veiligheid en immigratie ook belangrijke onderwerpen. En dat zijn thema's waar het Front National al heel lang aandacht voor vraagt'', aldus Jaffré.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen, over anderhalve week, groeide haar aanhang dan ook gestaag. Marine Le Pen heeft het verkiezingsprogramma aangepast. Economisch protectionisme en staatsinterventies krijgen prioriteit, waar haar vader juist als liberaal bekendstond. Marine Le Pen wil Franse bedrijven en Franse werknemers actief 'beschermen'. Ze zet zich in voor het midden- en kleinbedrijf, maar is bijvoorbeeld ook nadrukkelijk tegen dierenleed en pleit voor strenger onderwijs.

Dramatisch

,,Het Franse onderwijs verkeert in dramatische staat! Er zijn zoveel kinderen die niet eens kunnen lezen of schrijven als ze naar de middelbare school gaan'', zegt Valérie Laupies (51).

Ze zit al meer dan twintig jaar in het onderwijs. Ze is schooldirectrice in Tarascon, in Zuid-Frankrijk. ,,Er moet echt iets aan het onderwijs gebeuren. De socialisten houden maar vol: het gaat goed op Franse scholen. Dat is niet zo. Linkse politici leven op een andere planeet. Het gaat níet goed!''

Links nest

Laupies komt zelf uit een links nest. Haar ouders stemden 'links'. Zelf stemde ze ook altijd links. Tot een aantal jaren geleden. ,,Mijn dochter moest voor het eerst naar school en toen ik haar bracht was ik de enige moeder die geen hoofddoek droeg.'' Het was een soort wake-upcall, zegt Laupies.

Toen ze tijdens het kerstdiner vertelde dat ze overstapte naar het Front National, brak een familieruzie uit. ,,Dat is precies waar we altijd tegen hebben gestreden'', zeiden gezinsleden.

Op school kwamen er protesten van leraren en ouders toen die lucht kregen van de politieke draai van de directrice. ,,Iedereen had Jean-Marie Le Pen altijd gezien als de politieke verpersoonlijking van de duivel. Ik zelf ook. Zo was ik opgevoed. Dat Marine opkwam, was voor mij een ommekeer. Ze was gematigder en ik kon me als vrouw met haar identificeren.''

Gezag

Valérie Laupies zag in Marine Le Pen het antwoord op haar frustraties. Bijvoorbeeld de dagelijkse frustraties op het werk. ,,Het gezag van de leraar in de klas moet weer hersteld worden. We moeten weer de Franse taal en de Franse geschiedenis gaan onderwijzen, in plaats van te vertellen hoe slecht de slavernij was. En waarom legt de EU ons op om migrantenkinderen ook les te geven over hun oorspronkelijke cultuur en in het Arabisch?''

Quote We willen dat Franse consumenten weer eten wat de boeren in hun omgeving maken Valérie Laupies Ze doet haar verhaal terwijl ze naar binnen loopt bij een boerderij, op een paar kilometer van haar thuishaven Tarascon. ,,Dit is een familiebedrijf, al vijf generaties'', legt ze uit.

Laupies is naar de boerderij gekomen om campagne te voeren. Ze is inmiddels al een paar jaar actief binnen het Front National en gaat nu de deuren langs om de partij van Marine Le Pen te promoten.

,,Uw soort kleine bedrijven willen we als Front National steunen'', zegt ze tegen graanboer Rémy Thieuloy. Hij heeft pas een nieuwe loods laten aanleggen, kocht een gloednieuwe graanmolen en begon een winkeltje. Daar liggen pastaproducten gemaakt van zijn eigen granen.