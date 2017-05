Mary Kay (55) en haar oud-leerling Vili (33) gaan scheiden

In 2005, toen Mary Kay weer vrij was, stapten de twee in het huwelijksbootje. Volgens Amerikaanse media wil Vili na twaalf jaar een einde maken aan het huwelijk. De scheidingspapieren zijn eerder deze maand getekend, werd vandaag bekend. De advocaat van Fualaau wil niet reageren op de zaak.



Het verhaal van Mary Kay werd breed uitgemeten in de pers. De twee zouden elkaar hebben leren kennen, toen Vili slechts acht jaar oud was. Vier jaar later zat hij opnieuw in haar klas. Toen begon het seksuele contact. Uiteindelijk werd het stel verraden door een vriend van Mary Kays echtgenoot.